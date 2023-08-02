Ünlü piyanist Görsev’in kızı notaların yerine rakamları seçti

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Kerem Görsev ile işinsanı Pınar Kapralı’nın 23 yaşındaki kızı Nisan Görsev, ilkokul ve ortaokulu Enka Okulları’nda tamamladı. Kerem Görsev, kızında ortalama olarak 10 bin kişiden birinde bulunan zamanında tespit edildiğinde iyi bir müzisyen olmak için önemli bir avantaj sağlayan ‘absolut’ yani mükemmel kulağı farketti. Nisan 4 yaşındayken ilk piyano eğitimine başladı. İlkokulda ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı müzik eğitimi almaya başladı. Ancak konservatuvarda öğretmenlerinin ondan beklentisi çok yüksekti. Bu beklenti sık sık “Sen Kerem Görsev’in kızısın, daha iyi olman lazım” sözleriyle dile getiriliyordu. Nisan 7’nci sınıftayken konservatuvardan uzaklaştı. Nisan, yaşamının o döneminişöyle anlatıyor:

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BABAMLA KIYASLADILAR

“Babam piyanist olduğu için müziğe ve piyanoya olan ilgimi her zaman korumak istemişimdir. 13 sene piyano çaldım, onun dışında gitar, flüt çaldım ve şan eğitimi aldım. İlkokuldayken yarı zamanlı olarak İstanbul Devlet Çocuk Konservatuvarı’na gidiyordum. Konservatuvar eğitimimi mezuniyetime bir sene kala bıraktım. Çünkü hocalarım sürekli ‘Sen Kerem Görsev’in kızısın! Yoksa piyanist olmayacak mısın? Senin caza ilgin yok mu?’ gibi sorular soruyordu. Konservatuvarlarda genel olarak sert ve disiplinli bir hava vardır. Ancak beni ekstra baskıladıklarını ve babamla kıyasladıklarını hissediyordum. Henüz 10 yaşlarında bir çocuktum, onların beklentilerine yetişemiyordum.”

MÜZİK ZATEN MATEMATİK

Babasının kendisine müzik konusunda baskı uygulamadığını söyleyen Nisan, sonra ki süreci ise şöyle ifade ediyor:“Sınavlarda başarılı olup Saint Joseph Lisesi’ne girdim. 11’inci sınıfta fen-matematik alanını seçtim. Chicago Üniversitesi’nden kabul edildim. Ekonomi ile birlikte ABD’de sadece iki üniversitede bulunan ve biyoloji, kimya, fiziğin karışımı olan ‘moleküler mühendislik’ bölümünden de dersler aldım. 3.74 ortalamayla mezun oldum. Hayatımın 13 yılında notalar, geri kalanında rakamlar vardı.Çocukluktan beri notalarla büyümüş olmanın detaya inme kabiliyetini etkilediğini düşünüyorum. Babam bana hep müziğin matematik olduğunu söylemişti. Ben de müzik ve finansın çok benzer noktaları olduğunu düşünüyorum.”

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DEDESİNİN İZİNDE

Dedem Atilla Kapralı’nın 1959 yılında mezun olduğu Chicago Üniversitesi’nden bu yıl mezun oldum. Bu durum ekonomi seçmemde etkili olmasa da üniversite seçimimde etkili oldu. 2015 yılında dedemi kaybettik. Mezuniyetimi görse çok gurur duyardı, bundan eminim. Londra’ya taşındım ve 1400 kişinin başvurduğu ve 4 kişinin işe alındığı William Blair Yatırım Bankası’nda çalışmaya başladım.