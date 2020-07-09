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HaberlerGündem HaberleriÜnlü oyuncu Umut Oğuz’u eşini özel hastaneler kabul etmemişti... Yeni gelişme
GeriGündem Ünlü oyuncu Umut Oğuz’u eşini özel hastaneler kabul etmemişti... Yeni gelişme
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Haber Giriş: 09.07.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Umut Oğuz’u eşini özel hastaneler kabul etmemişti... Yeni gelişme

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Oyuncu Umut Oğuz’un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Oyuncu Umut Oğuz'un 38 derece ateşle ambulansta bekletildiğini ve özel hastanelerin kabul etmediğini ifade ettiği eşi Sevilay Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Oyuncu Umut Oğuz, ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan ederek kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne teşekkür etmişti. Sevilay Oğuz bugün hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Sevilay Oğuz, hastaneden maskesini takarak eşiyle birlikte ayrıldı.

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