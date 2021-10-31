Ünlü oyuncu paylaştı! Havada büyük panik

Bir süre kaldığı Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi. Karayel, paylaşımında, "Patlama oldu uçakta ve yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı. Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel'in paylaşımına çok sayıda takipçisi, ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.
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