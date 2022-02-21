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Ünlü işinsanı Ömer Pekin Baran'a vasi

#Ömer Pekin Baran#VASİ#Süher Pekinel
Ünlü işinsanı Ömer Pekin Barana vasi

Piyano sanatçısı Süher Pekinel’in, eşi Ömer Pekin Baran’ın alzheimer hastalığından faydalanarak malvarlığından haksız kazanç elde ettiğini iddia eden iki üvey çocuğu, babalarının vesayet altına alınması için açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Ömer Pekin Baran için vasi olarak avukat İbrahim Bülbül’ü atadı.

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Dünyaca ünlü piyano sanatçısı Süher Pekinel, işinsanı eşi Ömer Pekin Baran’ın önceki evliliğinden olan iki çocuğu İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran’dan psikolojik, maddi ve manevi şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Eşinin her türlü ihtiyacıyla özverili şekilde ilgilendiğini dilekçesinde belirten Süher Pekinel, üvey çocuklarının gerçeğe aykırı beyanlarda bulanarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını iddia etmişti. Aile, sosyal ve sanat hayatının daha fazla zarar görmemesi için korunma isteyen Süher Pekinel’i mahkeme haklı bulmuş, iki kardeşe 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı vermişti.

ÇOCUKLARI DAVA AÇTI

Süher Pekinel’in ardından üvey çocukları İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak babalarının vesayet altına alınmasını talep etmişti. İddiaya göre, üvey anne Süher Pekinel, iki kardeşin babası Ömer Pekin Baran’ın malvarlığından kendisine haksız kazanç sağlamak adına hukuka aykırı şekilde birçok girişimde bulundu. Süher Pekinel, hem eşi Ömer Pekin Baran’a, hem de üvey iki çocuğuna son derece rahatsızlık verdi. Dava dilekçesinde, “Müvekkiller İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran, üvey anneleri olan Süher Pekinel’in haksız kazanç sağlama noktasındaki engellenemez ısrarı üzerine tek çare olarak alzheimer hastası olan babaları Ömer Pekin Baran’ın vesayet altına alınmasını istemektedir” denildi.

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AVUKAT TAYİN EDİLDİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, iki kardeşin talebini haklı bularak, işinsanı Ömer Pekin Baran’ın kısıtlanarak vesayet altına alınmasına karar verdi. Mahkeme, Ömer Pekin Baran’ın malvarlığını kayıt altına almak için 2 yıl süreyle avukat İbrahim Bülbül’ü vasi tayin etti. Mahkemenin gerekçeli kararında, “Ömer Pekin Baran’ın eşi Süher Pekinel ile iki çocuğunun, maddi çıkarlarını, malvarlığını koruma ve yönetme konusunda birbirlerine güvensizlik duyduğu anlaşılmıştır. Ömer Pekin Baran’ın malvarlığına yönelik aleyhe hareket edilebileceği hususunda mahkemece tereddüt oluşmuştur. Kısıtlının eşi ve iki çocuğunun vasi olarak atanması mahkememizce uygun görülmemiş, tarafsız ve aile ile bağı bulunmayan bir kişinin vasi olarak atanması mahkememizce uygun görülmüştür. Ömer Pekin Baran’ın sürekli akıl hastalığının bulunması nedeniyle avukat İbrahim Bülbül’ü vasi olarak atamaya karar verilmiştir” denildi.

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#Ömer Pekin Baran#VASİ#Süher Pekinel

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