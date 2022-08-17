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Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’e kaza şoku! Arkadaşının 2 milyonluk cipiyle çarptığı adamın durumu ağır

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#İstanbul#Galatasaray#Nantes
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 10:00

Galatasaray’ın Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’in 2 milyon lira değerinde lüks cipiyle seyreden arkadaşı Mısır uyruklu Amr Elboushi, Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama süratli bir şekilde çarptı. Feci kazada havalanarak metrelerce sürüklenen adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray’ın Fransız takım Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’in 34 DDD 482 plakalı 2 milyon lira değerinde lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı.

Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’e kaza şoku Arkadaşının 2 milyonluk cipiyle çarptığı adamın durumu ağır

Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yandı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralandı.

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Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’e kaza şoku Arkadaşının 2 milyonluk cipiyle çarptığı adamın durumu ağır

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN LÜKS CİPİYLE YAŞLI ADAMA ÇARPTI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenildi.

Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’e kaza şoku Arkadaşının 2 milyonluk cipiyle çarptığı adamın durumu ağır

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kazaya karışan aracın ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenildi.

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#İstanbul#Galatasaray#Nantes

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