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Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada

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#Beyoğlu#İstanbul#Market
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 16:58

İstanbul'da İstiklal Caddesi’ndeki Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ö., iddiaya göre aynı akşam iki farklı zincir marketten alkollü içecek çaldı. Ödeme yapmadan çıkan şahıs, şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Sinemasının işletmecisi olan Utku Ö. akşam saatlerinde bir zincir markete geldi. Şahıs alkol reyonuna giderek bin 875 lira değerindeki 3 adet alkol şişesini montuna soktu. Ardından da ödeme yapmadan marketten çıkan şahıs kayıplara karıştı.

ZİNCİR MARKETTEN ALKOL ÇALIP ÜCRETİNİ ÖDEMEDİ

Olayın ardından ertesi gün saat 16.30 sıralarında aynı markete gelen Utku Ö., 2 bin 500 lira değerindeki 4 adet alkol dolu şişeyi market sepetine koydu. Şahıs ardından kameralarına görmediği bir noktada şişelerden üçünü montunun içine gizledi. Daha sonra kasaya gelen Utku Ö., kasanın yanındaki içkilerden birini inceliyormuş gibi yaparak yerine koyduktan sonra sepete yere bırakarak marketten ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi tutuklandı Hırsızlık anları kamerada

HIRSIZLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından mağaza müdürü Yakup K.’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi tutuklandı Hırsızlık anları kamerada

Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan Utku Ö., kendisine iftira atıldığını ve hırsızlık yapmadığını iddia etti. Emniyete götürülen Utku Ö., suçlamaları buradan kabul ederek çaldığı ürünlerin ücretlerini ödeyebileceğini söyledi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Utku Ö. “açıktan ürün hırsızlığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi tutuklandı Hırsızlık anları kamerada

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#Beyoğlu#İstanbul#Market

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