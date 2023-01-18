Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada

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Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Sinemasının işletmecisi olan Utku Ö. akşam saatlerinde bir zincir markete geldi. Şahıs alkol reyonuna giderek bin 875 lira değerindeki 3 adet alkol şişesini montuna soktu. Ardından da ödeme yapmadan marketten çıkan şahıs kayıplara karıştı.

ZİNCİR MARKETTEN ALKOL ÇALIP ÜCRETİNİ ÖDEMEDİ

Olayın ardından ertesi gün saat 16.30 sıralarında aynı markete gelen Utku Ö., 2 bin 500 lira değerindeki 4 adet alkol dolu şişeyi market sepetine koydu. Şahıs ardından kameralarına görmediği bir noktada şişelerden üçünü montunun içine gizledi. Daha sonra kasaya gelen Utku Ö., kasanın yanındaki içkilerden birini inceliyormuş gibi yaparak yerine koyduktan sonra sepete yere bırakarak marketten ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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HIRSIZLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından mağaza müdürü Yakup K.’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan Utku Ö., kendisine iftira atıldığını ve hırsızlık yapmadığını iddia etti. Emniyete götürülen Utku Ö., suçlamaları buradan kabul ederek çaldığı ürünlerin ücretlerini ödeyebileceğini söyledi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Utku Ö. “açıktan ürün hırsızlığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.