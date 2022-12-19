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Ünlü avukata ‘ihanet’ davası

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#Avukat#İhanet#Dava
Ünlü avukata ‘ihanet’ davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 07:00

Ünlü avukat ve eski savcı E.Y.’nin 400 bin lira başlık parası karşılığı 23 yaşındaki genç bir kızla imam nikâhı kıyarak kendisini aldattığını iddia eden 48 yıllık eşi N.Y., boşanma davası açtı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, birçok ünlünün avukatlığını yapan ve aynı zamanda eski savcı olan E.Y. (75) ile N.Y. 1974 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, E.Y., 48 yıllık evliliği boyunca birçok defa eşi N.Y.’yi aldattı. Eşinin ihaneti nedeniyle bugüne kadar üç defa boşanma davası açan N.Y., araya çocuklarının ve akrabalarının girmesiyle boşanmaktan vazgeçti. Ancak son olarak iddiaya göre E.Y. yaklaşık 2 ay önce 400 bin lira başlık parası karşılığı 23 yaşında genç bir kızla imam nikâhı kıydı. E.Y. bu kadına yaklaşık 400 bin lira değerinde bir araba aldı. Bu evliliği öğrenen N.Y. şok yaşadı.

‘3 AYDA BİR EVE GELİYOR’

E.Y.’nin yaklaşık 40 yıldır kumar bağımlısı olduğunu da dava dilekçesinde belirten N.Y.’nin avukatı, “Davalı koca, bu yıl içerisinde Bitcoin’den 5 milyon lira para kazanmıştır. Davalı, tüm bu paraları geçmişte yaptığı gibi yine kadın ve kumara harcamaktadır. Evine 3 ila 5 ayda bir torununu sevmek için gelen E.Y.’den müvekkil para istemiştir. Bu duruma sinirlenen E.Y., ‘Para genç kızlara lazım’ diyerek müvekkile hakaretlerde ve sövmelerde bulunmuştur. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca müvekkil için aylık 20 bin lira nafaka ile 1 milyon lira maddi, 1 milyon lira da manevi tazminatın E.Y.’den tahsilini talep ediyoruz” dedi.

 

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#Avukat#İhanet#Dava

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