Üniversiteyle ilişiği kesildi

AKİT TV’de yayınlanan Derin Kutu isimli programa katılan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in çocuk istismarına giren açıklamaları büyük tepki topladı. Özgüven, “Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı, ama süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş” ifadelerini kullanınca toplumun hemen her kesiminden tepki geldi.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Aydın Üniversitesi, Özgüven’in skandal açıklamalarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Böyle bir zihniyetin kurumumuzda asla barınamayacağını bilhassa belirtmek isteriz” ifadeleri yer aldı.

TEPKİ YAĞDI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Bilim insanı gözüyle bakmayan, tamamen siyasi eksenli bakan, görüş veren bu kişiler bilime de büyük zarar veriyor. Biz kadınlar olarak çocuk istismarını savunan bu kişiye lanet olsun diyoruz. Dün de bugün de cinsel tacizi, tecavüzü, çocuk istismarını savunan herkes karşısında kadınları bulacaktır” dedi. Mor Çatı gönüllüsü Ayşegül Özadak da şunları söyledi: “Biz yıllardır Mor Çatı’da yaptığımız çalışmalarda erken ve zorla evlilikle şiddet arasında ne kadar büyük bir ilişki olduğunu görüyoruz. Erken yaşta evlilik hem bedensel hem de ruhsal olarak onlara zarar veriyor. Erken evlilik ve erken çocuk yapma durumlarının ardından yaşadıkları şiddet sarmalının içerisinden çıkmak onlar için korkutucu olabiliyor.”

İAÜ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN: ‘BİR BABA VE DEDE OLARAK ÖFKELİYİM’

◊ Kutluk Özgüven’in sözleri üzerine konuştuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın, şunları söyledi: “Hadiseyi dün gece basınla ilişkilerimizi yürüten ekibimizin haberdar etmesiyle öğrendim. Hemen Kutluk Özgüven’in katıldığı programın tam kaydını temin ettirerek izledim ve doğal olarak son derece rahatsız oldum. Her şeyden önce, bir iş insanı, bir eğitimci, bir yönetici olmanın ötesinde, kız çocukları olan bir baba ve bir kız toruna sahip bir dede olarak inanılmaz derecede rahatsız oldum. Böyle bir düşüncenin aramızda bulunması asla kabul edilemez. İAÜ Ailesi olarak akademisyeninden personeline, öğrencisinden hizmetlisine kadar dünden beri son derece üzüntü içindeyiz ve öfkeliyiz. Öte yandan olay ortaya çıkar çıkmaz Üniversite Yönetimi hızla aksiyon alıp gereken hukuki işlemi başlatmıştır. Hızla soruşturmayı başlattık ve o kişiyi ailemizin dışına çıkardık. Bu kafa yapısına sahip insanlar İAÜ’de barınamazlar ve barınamayacaklar.” (◊ EĞİTİM SERVİSİ)