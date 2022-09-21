Üniversiteyi alevler sardı

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Alevler, şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyürken, kampusta panik yaşandı. Görevliler yemekhanedeki doğalgaz ve elektriği kesti, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait tüm araçlar bölgeye yönlendirildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Yemekhanede çıkan yangının dumanları şehir merkezinin üzerini sardı. 10 bin metrekare kapalı alanı olan ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği yemekhanedeki yangını söndürme çalışmalarını, Vali Okay Memiş, Emniyet Müdürü Levent Tuncel ile Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yerinde takip etti. Vali Okay Memiş, “Yangın yoğun mücadeleyle kontrol altına alındı” dedi.