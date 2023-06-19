Ãœniversiteye giriÅŸ maratonu bitti... AdaylarÄ±n matematikle imtihanÄ±

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ALAN Yeterlilik Testleri (AYT), dÃ¼n yapÄ±ldÄ±. SÄ±navda adaylara TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ±-Sosyal Bilimler 1 Testiâ€™nde 40 soru, Sosyal Bilimler 2 Testiâ€™nde 40 soru, Matematik Testiâ€™nde 40 soru, Fen Bilimleri Testiâ€™nde 40 soru soruldu ve toplam 180 dakika sÃ¼re verildi. Uzmanlar ve eÄŸitimcilere gÃ¶re AYTâ€™de herhangi bir sÃ¼rpriz yoktu.

Genellikle tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerde sorularÄ±n orta zorlukta olduÄŸunu belirten uzmanlar, sayÄ±sal ve eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±k Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in matematik dersinin belirleyici olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Bilfen Liseleri, Nazmi ArÄ±kan Fen Bilimleri EÄŸitim KurumlarÄ±, UÄŸur OkullarÄ±, BahÃ§eÅŸehir Koleji, Nesibe AydÄ±n OkullarÄ± ve Gen Kolejiâ€™nden uzmanlar bu yÄ±lÄ±n AYT sorularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle deÄŸerlendirdi:

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TÃœRK DÄ°LÄ° VE EDEBÄ°YATI ZORLADI

TÃ¼rk dili ve edebiyatÄ± testinde, 24 sorunun 6â€™sÄ± anlama ve yorumlamaya dayalÄ± paragraf ve anlam bilgisine, 18â€™i edebiyat bilgi ve becerisini Ã¶lÃ§meye dayalÄ±ydÄ±. TÃ¼rk EdebiyatÄ± DÃ¶nemleriâ€™nin temel taÅŸlarÄ±nÄ± oluÅŸturan sanatÃ§Ä±lar, eserler ve dÃ¶nem bilgilerinin sorgulandÄ±ÄŸÄ± test, MEB kazanÄ±mlarÄ±na uygundu. Hem bilgi hem de Ã§Ä±karÄ±m yapmayÄ± gerektiren sorulardan oluÅŸan test, adaylarÄ± zorlayacak nitelikteydi. SÄ±navdaki metinler gÃ¼nlÃ¼k dile yakÄ±n Ã¶rneklerden seÃ§ilmiÅŸti.

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Aileler de dÄ±ÅŸarÄ±da heyecanla bekledi.

TARÄ°H SORULARI ANLAÅžILIRDI

GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re sorular daha kolaydÄ±. Temel bilgiyi Ã¶lÃ§meye yÃ¶nelik olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca farklÄ± disiplinlerdeki bilgileri kullanarak yorum yapabilme gÃ¼cÃ¼ de Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Soru kÃ¶kleri sade ve anlaÅŸÄ±lÄ±rdÄ±. Disiplinli Ã§alÄ±ÅŸan ve dÃ¼zenli konu tekrarlarÄ± yapan, soru kÃ¶kÃ¼nÃ¼ iyi okuyan tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerin rahatlÄ±kla cevaplayabileceÄŸi dÃ¼zeyde bir sÄ±nav oldu. Sorular, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak 9 ve 12â€™nci sÄ±nÄ±f mÃ¼fredatÄ±ndan geldi.

COÄžRAFYADA HARÄ°TA OKUMA

CoÄŸrafya sorularÄ± mÃ¼fredata uygun ve TYTâ€™ye gÃ¶re daha fazla bilgi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±ydÄ±. SÄ±navda kÃ¼resel Ã¶rgÃ¼tler, yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±, rÃ¼zgÃ¢r enerjisi, turizm, sera gazÄ±, tropikal siklonlar, biyoÃ§eÅŸitlilik, kÃ¼ltÃ¼r bÃ¶lgeleri, su ekosistemi konularÄ± soruldu. Bu sÄ±navda hem bilgiyi kullanma hem de harita okuma becerisi Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Zorluk derecesi orta dÃ¼zeyde, net ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir sÄ±navdÄ±.

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FELSEFE SORULARI MAKULDÃœ

Felsefe sorularÄ± mÃ¼fredatla uyumluydu. Ä°kinci dÃ¶nem konularÄ±nÄ±n dahil olmamasÄ± psikoloji, sosyoloji ve mantÄ±k sorularÄ±nÄ±n makul seviyede olmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. OkuduÄŸunu anlayan ve kavramsal aÃ§Ä±dan yorumlayabilen adaylar iÃ§in nispeten kolay bir sÄ±navdÄ±. Psikoloji sorularÄ± bilgi gerekti-ren, orta kolay nitelikte sorulardÄ±. Sosyolojide, metin analizi, metinden sonuÃ§ Ã§Ä±karma ÅŸeklinde sorulara yer verildi. MantÄ±kta ise Ã¶ÄŸrencinin kav-ram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulandÄ±.

DÄ°N KÃœLTÃœRÃœ VE AHLAK BÄ°LGÄ°SÄ°NDE 4 BÄ°LGÄ°, 2 YORUM

Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi dersinden AYT 2 â€˜de toplam 6 soru soruldu. Sorulardan 4â€™Ã¼ bilgi, 2â€™si ise yorum sorusuydu. Sorulardan biri kolay, biri orta, 4â€™Ã¼ ise zordu.

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FÄ°ZÄ°KTE Ä°ÅžLEMLÄ° SORULAR SIRALAMA Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ°

Fizik sorularÄ± son yÄ±llardaki sÄ±navlara benzer mantÄ±ktaydÄ±. KazanÄ±mlara uygun olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve emek veren Ã¶ÄŸrencilerin rahatlÄ±kla Ã§Ã¶zebileceÄŸi tÃ¼rden sorulardÄ±. 11â€™inci sÄ±nÄ±f konularÄ±ndan dokuz soru, 12â€™nci sÄ±nÄ±f konularÄ±ndan beÅŸ soru sorularak ideal bir daÄŸÄ±lÄ±m yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SorularÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n bilgi, yorum ve Ã§Ä±karÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan yÃ¼zeysel; bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ise daha derinlemesine olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±la gÃ¶re bazÄ± soru-lar iÅŸlem gerektiriyordu. Bu da Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±ralamadaki yerini belirleyecek.

KÄ°MYADA TEMEL BÄ°LGÄ°LER Ã–LÃ‡ÃœLDÃœ

Kimya testi, temel kavram ve ilkeleri iyi kullanan, ayrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶rebilen, okuduÄŸunu anlayÄ±p yorumlayabilen ve iyi iÅŸlem becerisine sahip olan Ã¶ÄŸrencilerin Ã§Ã¶zebileceÄŸi dÃ¼zeydeydi. Dokuz soru 11â€™inci sÄ±nÄ±f konularÄ±ndan, dÃ¶rt soru da 12â€™nci sÄ±nÄ±f konularÄ±ndan soruldu. Ã–ÄŸrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanÄ±mlarÄ± ve temel bilgileri sorgulayan nitelikteydi. SÄ±nava iyi hazÄ±rlanan Ã¶ÄŸrencilerin yapabilecekleri, seÃ§ici, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, iÅŸlemli sorularÄ±n yanÄ± sÄ±ra bilgi dÃ¼zeyi dÃ¼ÅŸÃ¼k olan Ã¶ÄŸrencilerin yapabilecekleri sorular da vardÄ±.

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BÄ°YOLOJÄ° BÄ°LGÄ° GEREKTÄ°RÄ°YORDU

SÄ±nav sorularÄ± klasik Ã–SYM formatÄ±ndaydÄ±. GeÃ§en seneye gÃ¶re bilgi ve yorum aÃ§Ä±sÄ±ndan daha derinlikli sorular vardÄ±. Bu seneki sÄ±navda bazÄ± sorular Ã¶ncekilerden farklÄ± olarak kavramlarÄ±n Ã¶zelliklerini karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma ÅŸeklinde geldi ve konular arasÄ± baÄŸlantÄ± saÄŸlanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. BazÄ± sorular-da birden Ã§ok kazanÄ±mÄ±n sorgulandÄ±ÄŸÄ± ve Ã§eldiricilerin gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu gÃ¶zlendi. Sorular, mÃ¼fredat kazanÄ±mlarÄ±na hÃ¢kim Ã¶ÄŸrencilerin yapabileceÄŸi orta zorluktaydÄ±.

7 DAKÄ°KAYLA KAÃ‡IRDI

Antalyaâ€™da Akdeniz Ãœniversitesi EÄŸitim FakÃ¼ltesiâ€™nde sÄ±nava girecek olan bir Ã¶ÄŸrenci 7 dakika geÃ§ kalÄ±nca binaya alÄ±nmadÄ±.

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MATEMATÄ°K ORTA VE ZOR

- Matematik sÄ±navÄ±, bilgi birikimine sahip, iÅŸlem yeteneÄŸi gÃ¼Ã§lÃ¼ ve dikkatli Ã¶ÄŸrencilerin baÅŸarÄ±yÄ± yakalayabileceÄŸi bir sÄ±navdÄ±. MEB mÃ¼fredatÄ±na uyumlu hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n AYT sÄ±navÄ±na benzer bir daÄŸÄ±lÄ±m vardÄ±. Orta gÃ¼Ã§lÃ¼kteki sorulardan hazÄ±rlanan testte ayÄ±rt edici sorular, iÅŸlem yeteneÄŸindeki gÃ¼cÃ¼ ve bilgiyi dikkatli kullanmayÄ± Ã¶lÃ§tÃ¼. Ã–zellikle polinom sorusu sÄ±navÄ±n ayÄ±rt edici sorusuydu. Geometri sorularÄ± eski yÄ±llara paraleldi. Konu bilgisi ve yorum kabiliyeti yine Ã¶n plandaydÄ±. Genel olarak orta ve zor seviyede sorularÄ±n olduÄŸu bir sÄ±navdÄ±.

180 DAKÄ°KA TER DÃ–KTÃœLER

- YKS maratonu dÃ¼n yapÄ±lan ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oturumlarla tamamlandÄ±. Åžimdi gÃ¶zler 20 Temmuzâ€™da aÃ§Ä±klanacak sonuÃ§larda. HÃ¼rriyet muhabirleri BeyazÄ±t ÅženbÃ¼k ve Melike Ã‡alkap, sÄ±navlarÄ± Ä°stanbul Ãœniversitesi ile BeylikdÃ¼zÃ¼ PÄ±narkule Ortaokuluâ€™nda takip etti, adaylarla konuÅŸtu.





YKSâ€™de ikinci gÃ¼n saat 10.15â€™de AYT oturumu ile baÅŸladÄ±. SÄ±nav 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulandÄ±. AYTâ€™de 345 bin 898 kiÅŸi gÃ¶rev aldÄ±. TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ±-Sosyal Bilimler-1 Testiâ€™nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testiâ€™nde 40 soru, Matematik Testiâ€™nde 40 soru, Fen Bilimleri Testiâ€™nde 40 soru soruldu. Adaylara 160 soruyu cevaplamalarÄ± iÃ§in toplam 180 dakika sÃ¼re verildi.

Son oturum YDT ise 15. 45â€™te baÅŸladÄ±. Ä°ngilizceâ€™den 316 bin 572, ArapÃ§aâ€™dan 13 bin 774, Almancaâ€™dan 4 bin 705, FransÄ±zcaâ€™dan 1745, RusÃ§aâ€™dan bin 218 kiÅŸinin baÅŸvurduÄŸu sÄ±nav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulandÄ±. 49 bin 108 kiÅŸi sÄ±navda gÃ¶rev aldÄ±. 5 dilde yapÄ±lan YDTâ€™de adaylar 120 dakikada 80 soru cevapladÄ±. Oturumun 17.45â€™te bitmesiyle birlikte bu yÄ±lÄ±n YKS maratonu da sona erdi.

ADAYLAR NE DEDÄ°

YKSâ€™de adaylar bu yÄ±l 12â€™nci sÄ±nÄ±fÄ±n ikinci dÃ¶nem konularÄ±ndan muaf tutuldu. SÄ±navdan Ã§Ä±kan adaylarÄ±n yorumlarÄ± ÅŸÃ¶yleydi:

- AslÄ± Tozlu: EÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±ktan girdim ve Ã§ok zor sorular vardÄ±. Orta seviye sorularla da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m ama kolay soru yok denecek kadar azdÄ±. SÄ±nav genel olarak bilgiye dayalÄ± olduÄŸundan ÅŸÄ±klar birbirine yakÄ±n ve kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± deÄŸildi. En zor test bence matematikti. DÃ¼n TYTâ€™de Eyfel Kulesi sorusunu gÃ¶rÃ¼nce iÃ§imden â€˜Bu soru da sorulur mu?â€™ demiÅŸtim. BugÃ¼n o tarz bir soruyla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m. Psikoloji istiyorum, umarÄ±m baÅŸarÄ±rÄ±m.

- Sarp DaÄŸlar: Ben eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±k Ã¶ÄŸrencisiyim ve tarih sorularÄ± bir hayli belirleyiciydi. Matematik testine de bakarsak orta seviye bir sÄ±navdÄ±. Ä°slamiyetâ€™in ilk dÃ¶nemiyle ilgili soru zorlayÄ±cÄ±ydÄ±. Psikoloji kazanmak istiyorum.

- Selin Åženol: SÄ±nav genel olarak Ã§ok kolaydÄ±. SayÄ±sal alandan girdim ve kÄ±sa sorularla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Ben geÃ§en seneye gÃ¶re daha Ã§ok zorlamalarÄ±nÄ± bekliyordum. Logaritma ve trigonometri Ã§ok sormuÅŸlardÄ±, 4 soru falan vardÄ±. Rahat geÃ§ti. TÃ¼m derslerden Ã§Ã¶zdÃ¼m, Ã§ok fazla boÅŸ bÄ±rakmadÄ±m. TÃ¼rkÃ§e ve sosyal bilimlerden 32 soru Ã§Ã¶zdÃ¼m. Temiz bir sÄ±nav oldu.

â€˜Ä°LK 70 BÄ°Nâ€™EÂ GÄ°RERÄ°Mâ€™

- Kaan Bilgehan: Arada kaldÄ±ÄŸÄ±m sorular oldu ama sÄ±navdan Ã§Ä±kÄ±nca uÃ§tu aklÄ±mdan. Genel olarak sÄ±navÄ±m iyi geÃ§ti. Ä°lk 70 bine girerim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°stanbul Ãœniversitesi Veterinerlik istiyorum.

- FatoÅŸ Ã‡allÄ±: 2 yÄ±lda bir kendimi denemek iÃ§in sÄ±nava giriyorum. Bu yÄ±l biraz hazÄ±rlandÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ YÃ–Kâ€™Ã¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 34 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ ek kontenjan imkÃ¢nÄ±ndan yararlanmak istiyorum. SÄ±nav fena deÄŸildi. Ancak bu sorularÄ± alanÄ±nda uzman olanlar hazÄ±rlÄ±yor fakat tek kiÅŸi Ã§Ã¶zÃ¼yor. Bu anlamda biraz zor olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. Matematikte ve TÃ¼rk dili edebiyatÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m birinci dÃ¶nem konularÄ±ndan sorular geldi. SÃ¼reyi de yetiÅŸtirdim. Ä°yi bir sonuÃ§ bekliyorum.

- TÃ¼lay Dirnik: 50 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Kendini ve bilgilerini yenilemenin yaÅŸÄ± yoktur diyerek yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±l Ã¶nceki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m heyecan ile sÄ±nava girmeye karar verdim. SÄ±nav gayet gÃ¼zel geÃ§ti. Arkeoloji okumak istiyorum.

MARDÄ°NÂ

JANDARMA YETÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

MARDÄ°Nâ€™in Nusaybin ilÃ§esinde geÃ§ kalan adaylarÄ±, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±â€™na (YKS) girecekleri salona jandarma ekipleri ulaÅŸtÄ±rdÄ±. Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi ile Necip Ali NizamettinoÄŸlu Anadolu Lisesiâ€™nde, YKSâ€™nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) iÃ§in geÃ§ kalan 2 aday, yetkililerden yardÄ±m istedi. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri adaylarÄ± okullara gÃ¶tÃ¼rerek sÄ±nava yetiÅŸtirdi.

TOKALAR DEÄžÄ°ÅžTÄ°

AÄ°LELERÄ°YLE vedalaÅŸan Ã¶ÄŸrenciler sÄ±raya girerek, kimlik ve sÄ±nav giriÅŸ kaÄŸÄ±tlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ ardÄ±ndan sÄ±nav binasÄ±ndaki sÄ±nÄ±flarÄ±na giriÅŸ yaptÄ±. SÄ±nava girecek bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci, gÃ¶revlilerin uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÃ§Ä±ndaki tokayÄ± annesiyle deÄŸiÅŸtirdi. SÄ±nava dakikalar kala Ã¶ÄŸrenciler koÅŸarak sÄ±nav binasÄ±na girdi.

SINAV YOLUNDA KAZA

YSK gÃ¼nÃ¼ Sakaryaâ€™nÄ±n AkyazÄ± ilÃ§esinden acÄ± bir trafik kazasÄ± haberi geldi. KÄ±zÄ± Eslem Nur KÄ±lÄ±Ã§â€™Ä±, YKS ikinci oturumuna yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Zafer KÄ±lÄ±Ã§ idaresindeki araÃ§, yaÄŸmur sebebiyle kayganlaÅŸan yolda kontrolden Ã§Ä±kÄ±p duvara Ã§arptÄ±. Kazada Zafer KÄ±lÄ±Ã§ ve kÄ±zÄ± Eslem Nur KÄ±lÄ±Ã§ aÄŸÄ±r yaralandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerindeki ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan baba ve kÄ±zÄ±Â hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Baba KÄ±lÄ±Ã§, hastanedeki tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. KÄ±zÄ±nÄ±n ise hayati tehlikesi sÃ¼rÃ¼yor.