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Üniversiteliler Haliç’i şenlendirdi

#Fatih Belediyesi#Haliç#Fatih Sporfest
Üniversiteliler Haliç’i şenlendirdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Fatih Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen Fatih Sporfest’te 35 üniversiteden 594 sporcu kıyasıya yarıştı. İki gün süren festival Haliç’i şenlik alanına çevirdi.

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İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümü dolayısıyla, Haliç kenarındaki Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde yapılan festivalde üniversite öğrencileri koşu, okçuluk, kürek, dragon bot, kano ve yelken yarışlarında hem bireysel olarak hem de takım halinde yarıştı.

Yarışmalarda; dragon bot’ta İstanbul Aydın ve Milli Savunma üniversiteleri, yelkende Bahçeşehir Üniversitesi, kanoda Uludağ Üniversitesi, Fetih Krosta Mustafa Kemal Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, geleneksel okçulukta KTO Karatay Üniversitesi, kürekte ise Marmara Üniversitesi birincilik ödülü aldı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Spor alanında ciddi altyapı oluşturduk ve tesisler kazandırdık. Haliç’te yer alan kano ve kürek spor merkezleri de bunların başında geliyor. Su sporları için özellikle Haliç bölgesi İstanbul’da gizli bir hazine. Fatih yaptığımız spor tesisleriyle su sporlarının da merkezi haline gelecek” dedi.

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Üniversiteliler Haliç’i şenlendirdi
Festivale 35 üniversiteden 594 sporcu katıldı.

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#Fatih Belediyesi#Haliç#Fatih Sporfest

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