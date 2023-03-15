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Üniversiteli Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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#ANTALYA#Mehmet Sami Tuğrul#Cinayet
Üniversiteli Mehmet Sami Tuğrulun başını satırla kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 15:30

Antalya'da, yurt yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla keserek, göğsünün üzerine koyan İhsan Güney (39), indirim uygulanmadan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

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Olay, 7 Aralık 2021'de, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, bilinmeyen nedenle duvara dayadığı, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

İddiaya göre Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyarak "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri, yemekhanenin kapısını kapatıp, kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. İşlemleri tamamlanan Güney, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

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Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık İhsan Güney'e, 'Mehmet Sami Tuğrul'u canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

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#ANTALYA#Mehmet Sami Tuğrul#Cinayet

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