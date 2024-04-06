×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Üniversiteli genç kız otomobiline binerken tabancayla ayağından vuruldu; olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Otomobil#Çukurova
Üniversiteli genç kız otomobiline binerken tabancayla ayağından vuruldu; olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 04:15

Adana'da üniversite öğrencisi Serbu Ece, otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz 1 şüphelinin tabancalı saldırısında ayağından yaralandı. Ece hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Haberin Devamı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Serbu Ece, otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Ece'nin ayağına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serbu Ece, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 15 adet boş kovan bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Otomobil#Çukurova

BAKMADAN GEÇME!