Üniversiteli ‘aşı’dan yana

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim için hazırlıklar sürerken İstanbul Üniversitesi’nde örgün eğitim gören 10 binden fazla öğrenciye ‘COVID–19 Pandemisinde Aşı Eğilimi, Davranışı ve Beklentiler Anketi’ yapıldı. Sonuçlara göre aşı ile ilgili toplumun genelinde olduğu gibi öğrencilerin de kafalarında bazı soru işaretleri var. Ancak aşı davranışı değerlendirildiğinde, öğrencilerin yüzde 80’i kendilerine sıra geldiğinde tüm aşıları olduklarını, gerekirse diğer aşıları da olacaklarını belirtiyor.

SICAK BAKIYORLAR

Ankete katılanların yüzde 75,5’ini 18-23 yaş aralığı, yüzde 87,3’ünü lisans öğrencileri oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 80’i ise, “Bu hastalıkla ilgili geliştirilen aşıları olmak isterim”, “Bence herkes bu hastalıkla ilgili geliştirilen aşıları yaptırmalı” ve “Ailemdekilerin bu hastalıkla ilgili geliştirilen aşıları olmasını isterim” yanıtını veriyor.

YARISI KORONAYI BELİRTİSİZ ATLATMIŞ

Ankete yanıt veren öğrencilerin yüzde 78,2’si daha önce kononavirüse yakalandı ve bunların yaklaşık yarısı hastalığı semptomsuz atlattı. Aşı olmaya sıcak bakan öğrencilerin yüzde 57,8’i İstanbul’da ikamet ederken, yüzde 42,2’lik kısmı Türkiye’nin farklı illerinde yaşıyor. Yüz yüze eğitimin devam etmesini isteyenler yüzde 71. Bu oran öğrencilerin ortak paydasının, salgının bitmesi ya da en azından kontrol altına alınmasıyla 2021-2022 eğitim öğretim döneminde kampüslere dönmek olduğunu gösteriyor. Ancak, “Sırası geldiğinde bütün aşılarımı oldum ve gerektiğinde diğerlerini de olurum” diyen öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u yüz yüze eğitim konusunda kararsız. Salgın koşulları ile vaka sayısının olumsuz seyretmesi durumunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında uzaktan eğitime devam edilmesini isteyen öğrenci oranı ise yüzde 57.

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