Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde tatil uzadı mı? İşte yanıtı

Okullarda tatil sürecine dair açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, alınan kararlar neticesinde eğitim öğretimde online sistemin devam edeceğini belirtti. Selçuk "üniversitelerde tatil uzayacak mı?" konusuyla ilgili de değerlendirmeleri paylaştı. İşte, merakla araştırılan üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili bilgiler.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.

Üniversitelerin durumu ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek karar ile açıklanacak. Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.