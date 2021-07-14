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Haber Giriş: 14.07.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK tarihleri açıkladı mı? İşte, o detaylar

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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK tarihleri açıkladı mı? İşte, o detaylar

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sona ermesiyle, YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı. Oturumlara katılım sağlayan adaylar ise şimdiden üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. İşte, güz dönemi yüz yüze eğitimde son durum için sorgulanan üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yönelik cevaplar

Üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu 2021-2022 dönemi güz yarı yılında yüz yüze eğitime çevrildi. Üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversite öğrencileri için aşılamanın 13 Eylül tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

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