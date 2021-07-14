Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK tarihleri açıkladı mı? İşte, o detaylar

Üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu 2021-2022 dönemi güz yarı yılında yüz yüze eğitime çevrildi. Üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversite öğrencileri için aşılamanın 13 Eylül tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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