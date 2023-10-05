Üniversite yemekhaneleri... Mönüde ne var

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YÖK’ün tavsiye kararıyla üniversiteler 2 Ekim’de açıldı. Yeni dönemde üniversite yemekhanelerinde çıkacak yemeklerin fiyatları da belli oldu. Buna göre, yeni dönemde çoğu üniversitenin ortalama yemek fiyatı 10 ile 20 TL arasında değişiklik gösteriyor. Ama fiyatları ortalamanın altında olan üniversiteler de var. Onlardan biri olan ve öğrencilerine en ucuz yemeği sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi fiyatını 4 TL’de sabit tuttu. Yemek fiyatılarında en yüksek artışın yaşandığı ünversiteler ise Selçuk, Atatürk ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi oldu. Bu üniversitelerde bu yıl yemekler öğrencilere 20 liraya servis ediliyor. Diğer yandan yemekhanelerdeki yemekler öğüne ve güne göre farklılık gösterebiliyor. Yemekhane listelerinde yiyeceklerin kalori miktarı da görülebiliyor. Neredeyse tüm üniversitelerde yemekler diyetisyen kontrolünde hazırlanıyor.

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EGE’DE İLK ÖGÜN UCUZ

Bazı üniversiteler sabah, öğle ve akşam olmak üzere her öğünde öğrencilerine farklı bir mönü sunuyor. Onlardan biri olan Ege Üniversitesi, kahvaltıda çorba, menemen, poğaça, simit, omlet gibi yiyecekler verirken, öğle ve akşam mönülerinde 3 çeşit yemek ve bir adet tatlı seçeneği sunuyor. Ayrıca bu seçeneklerin yanında özel olarak salata mönüsü de var. Ancak üniversitede ilk öğün fiyatı bu yıl 15 TL iken ikinci ve üçüncü öğün için 35 TL ödeme yapılması gerekiyor.

GAZİ’DE YÖRESEL GÜN

Geçtiğimiz yıl öğrencilere 6.5 TL’ye yemek veren Gazi Üniversitesi bu yıl fiyatların 15 TL olduğunu açıkladı. Öte yandan üniversite, öğrencilerin sayısına göre yemek çıkarıyor ama yine de kalan yemek olursa bunları hayvan barınaklarına gönderiyor. Üniversitenin bir uygulaması da ayda bir gün öğle yemeğinin Türkiye’nin farklı yörelerine ait bir mönüden oluşması.

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BATMAN’DA ÜCRETSİZ

Batman Üniversitesi ile Batman Belediyesi işbirliğiyle öğrenciler ücretsiz yemek yiyebiliyor. Hayata geçirilen uygulama kapsamında yaklaşık 16 bin öğrenci öğle yemeğininde herhangi bir ücret ödemiyor. Rektör Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerin ihtiyaçlarına her zaman öncelik verdiklerini belirterek, üniversitelerin sadece eğitim öğretim merkezi değil aynı zamanda öğrenciler için bir yaşam alanı olduğunu söylüyor.

ERCİYES’TE ‘ASKIDA’

Erciyes Üniversitesi tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi personel ve öğrenciler için ‘askıda yemek’ uygulaması başlatıldı. Buna göre üniversitenin oluşturduğu ‘askıda yemek’ uygulaması üzerinden online ödeme yapılarak askıda yemek bırakılabiliyor. İhtiyaç sahibi personel ve öğrenciler de bu yardımdan faydalanabiliyor.

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VEGAN VE VEJETARYEN SEÇENEK

- Birçok üniversitede standart yemek mönülerinin haricinde vejetaryen ve vegan olmak üzere iki farklı mönü daha yer alıyor. Öğrenciler bu mönüler için fazladan bir ücret ödemiyor ve diğer öğrenciler gibi aldıkları öğünün kalori miktarını görebiliyor. Anadolu Üniversitesi’nde de standart mönülerin yanı sıra vejetaryen ve çölyak hastaları için özel olarak üretilen glütensiz mönü de veriliyor. Geçtiğimiz yıl 9 TL olan bu mönülerin fiyatı bu yıl 15 TL olarak belirlendi. Ayrıca üniversitede öğrenciler her ayın ilk günü yemek mönüsünü kendileri belirliyor.

İKİ OKULDA PROTESTO

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- Ege Üniversitesi yemek ücretini 6.5 liradan 15 liraya, Dokuz Eylül Üniversitesi ise 5 lira 80 kuruştan 17 liraya çıkardı. Öğrenciler yapılan zammı yemekhanede bir dakika boyunca kaşık ve çatalları masaya vurarak protesto etti.

KİMLER BURS ALABİLİYOR

- Birçok üniversite akademik yılın başlamasının ardından yemek bursu için başvuru almaya başladı. Başvuru kriterlerinde ise sağlık raporu ile belgelendirmek şartıyla yüzde 40 ve daha fazla engelin olması, anne, baba ya da kardeşin şehit veya gazi olması, milli sporcu olunması, gelir düzeyinin düşük olması gibi şartlar yer alıyor. Burslar genellikle bir öğün için veriliyor ve öğrenciliğin sona ermesi halinde kesiliyor.