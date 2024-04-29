Üniversite öğrencisi Zeliha feci şekilde can verdi

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Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, tedaviye alındı. Güneş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, “Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.