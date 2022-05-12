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Üniversite öğrencisi Nezahat ve Zeynep'in acı sonu

#Erzurum#Trafik#Kaza

Erzurum'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yola savrulan üniversite öğrencileri Zeynep Bağrıyanık (22) ile Nezahat Tanas (24) hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a, yolun karşısına geçerken Osman K., yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından 200 metre uzaklıktaki Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Erzurumlu Figen-Ahmet Oğuz Tanas çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Nezahat Tanas, Şehir Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üniversite öğrencisi Nezahat ve Zeynepin acı sonu
Tanas, Yakutiye ilçesinde Muratpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Zeynep Bağrıyanık'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Üniversite öğrencisi Nezahat ve Zeynepin acı sonu

Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'ın, okullarının mezuniyet yemeği ile ilgili görüşmek üzere olay yerine yakın bir lokantaya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Otomobil sürücüsü Osman K. ise gözaltına alındı.

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ZEYNEP DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Zeynep Bağrıyanık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeynep Bağrıyanık, Erzurum'da toprağa verilecek.

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#Erzurum#Trafik#Kaza

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