Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin, "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" yorumuna yanıt verdi. İşte o tarih...

Bakan Koca, takipçisine, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" şeklinde açıklamada bulunurken üniversite öğrencilerini umutlandıran tarihi vermiş oldu.

KAFE, RESTORAN VE LOKANTA ÇALIŞANLARI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kafe, restoran ve lokanta çalışanlarına da müjdeyi verdi. Bakan Koca, 11 Haziran'ı işaret ederek, ''Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin'' dedi.

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