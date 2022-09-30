Üniversite hayatına giriş dersi

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yeni başlayan öğrencilere verilen ve üç gün süren “INT 100 Üniversite Hayatına Giriş” dersinde Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ‘Yüksek Öğrenim’de Paradigma Değişimi’, Prof. Dr. Tamer Yılmaz ‘İnovatif Liderlik’, Hakkı Alkan ‘Dijital Kuşatma’, Prof. Dr. Sezgin Bakıdere ‘Hayatımız Kimya’, Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ‘Başarılı Bir Kariyer İçin Üniversiteli Olmak’ ve Merve Dikici ‘Kariyer Yolculuğunda Yeni Trendler’ konularında seminer verdi.

‘GELECEK SİZE EMANET’

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli şunları söyledi: “Bugün geleceğinizi şekillendireceğiniz, zihninizi bilgiyle, kalbinizi sevgi, vefa ve dostlukla dolduracağınız, ömrünüz boyunca asla unutamayacağınız üniversite yaşamına adım atıyorsunuz.

Eğitim hayatınızın bu en önemli safhasında, sadece meslek sahibi olmakla kalmayacak, her alanda bilgi ve kültürünüzü arttıracak, ufkunuzu genişleteceksiniz. Ülkemizin ve hatta dünyanın geleceği siz gençlere emanettir. Sizin de üstlendiğiniz bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinizden eminiz.”

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ÇALIŞKANLIĞINIZLA BİZE UMUT VERDİNİZ

Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, öğrencilere şöyle seslendi: “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 yılı Genel Memnuniyet sonuçlarına baktığımızda bir önceki yıla göre 199 üniversite arasından, 17’nci sıradan 13’üncülüğe, 73 vakıf üniversitesi arasından da 15’inci sıradan 9’uncu sıraya yükseldik. Bu sene yine taban tavan puanlarımızı incelerken sizlerin başarılı sonuçlarınızı fark ettim. İlk 10 bin sıralamasına giren 200’e yakın, ilk 50 bin derecesine giren 300’ü aşkın öğrencimizin olduğunu görünce hem üniversitemiz adına gurur duydum hem de çalışkanlığınızla ülkemizin geleceği adına bizlere umut verdiniz için sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Cemil Meriç’in ‘Bu Ülke’ adlı kitabında değindiği gibi; sizlerin tarih şuuruna sahip, kişilik şuuruna sahip ve milliyet şuuruna sahip erdemli nesiller olarak yetişmeniz, ülkenize, çevrenize ve ailenize başarınızın yanında ahlaki değerlerinizle de onur kaynağı olmanız bizim de bir görevimiz ve en önemli temennimizdir.”