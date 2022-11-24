UNICEF’ten ‘Sıfır Atık’ imzası

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ORTAK ÇALIŞMA

Emine Erdoğan'ın iklim değişikliğiyle mücadele ve çevreyle ilgili yürüttüğü çalışmalardan ilham aldıklarını söyleyen Dominicis, bu alanda ortak çalışmalar yürütmek istediklerini belirtti. Dominicis, Emine Erdoğan'ın himaye ettiği eğitim kampanyalarının Türkiye'de özellikle kız çocukların eğitime katılımında büyük kazanımlar sağladığını ifade etti.

Emine Erdoğan da UNICEF'in çalışmalarını yakından takip ettiğini, eğitim ve çevre konularında işbirliği çalışmalarının yapılmasından memnuniyet duyacağını iletti.