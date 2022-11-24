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UNICEF’ten ‘Sıfır Atık’ imzası

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#Emine Erdoğan#UNICEF#BM
UNICEF’ten ‘Sıfır Atık’ imzası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birlemiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ile bir araya geldi. UNICEF tarafından düzenlenen ‘23. Uluslararası Çocuk Forumu’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Dominicis, Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzaya açtığı 'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

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ORTAK ÇALIŞMA

Emine Erdoğan'ın iklim değişikliğiyle mücadele ve çevreyle ilgili yürüttüğü çalışmalardan ilham aldıklarını söyleyen Dominicis, bu alanda ortak çalışmalar yürütmek istediklerini belirtti. Dominicis, Emine Erdoğan'ın himaye ettiği eğitim kampanyalarının Türkiye'de özellikle kız çocukların eğitime katılımında büyük kazanımlar sağladığını ifade etti.

UNICEF’ten ‘Sıfır Atık’ imzası

Emine Erdoğan da UNICEF'in çalışmalarını yakından takip ettiğini, eğitim ve çevre konularında işbirliği çalışmalarının yapılmasından memnuniyet duyacağını iletti.

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#Emine Erdoğan#UNICEF#BM

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