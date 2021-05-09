Ünal: Türkiye aşılama sırasında 7’nci oldu

AK Parti’li Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, Dünya’da en çok aşılama yapılan ülkeler arasında Fransa, İtalya ve Rusya’yı geçerek 7’nciÿsırada yer aldı. Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın salgının ilk gününden bu yana ortaya koyduğu özverileriyle bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.

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