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‘Umut ol’ çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz Üniversitesi#AÜ#Böbrek
‘Umut ol’ çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:00

Akdeniz Üniversitesi (AÜ)  Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Organ Nakli Koordinatörü ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Öğr. Gör. Nilgün Bilal, kadavradan organ bağışı çağrısı yaptı.

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Türkiye’de 33 bin civarında hastanın organ beklediğine dikkati çeken Nilgün Bilal, kadavradan organ bağışının önemine vurgu yaptı. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bir daha hayata dönmeyeceğini vurgulayan Bilal, bu kişilerden bağışlanan organların 7-8 hastaya umut olabileceğini söyledi. 

‘BAĞIŞ SAYIMIZ MAALESEF AZ’

Organ bekleme listesindeki hastaların her dakika umutla yaşama tutunmayı beklediğini belirten Bilal, “33 bin hasta, onların yakınları ve sevenleri de bir yaşam, bir nefes bekliyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişiler ya hayattayken vasiyet etmişse ya da aileleri organ bağışı yaparsa bekleyen binlerce kişiye umut olacak, hayata ve sağlığına dönmesini sağlayacaktır. Bağış sayımız maalesef az” diye konuştu.

2023 yıl sonu kadavradan yapılan organ nakilleri sayısını açıklayan Bilal, “2023’te sadece 40 kalp nakli yapıldı. Kadavradan 15 akciğer, 403 böbrek ve 172 hastaya da karaciğer nakli yapıldı” ifadelerini kullandı.

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Kadavradan bağışın daha çok yapılması gerektiğini söyleyen Bilal, “Hepimiz organ bağışı vasiyetinde bulunabiliriz. Bağışla insanlara umut olmak, hayat olmak için; toplumsal bir iyilik hareketine ihtiyacımız var” dedi.

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#Akdeniz Üniversitesi#AÜ#Böbrek

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