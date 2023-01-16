Umut nöbeti... Babasından gelecek iyi haber için 3 aydır hastanede yaşıyor

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BARTIN Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen faciada 42 maden işçisi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve Sağlık Bakanığı’na bağlı 112 ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen işçilerden Ayhan Akgül (37) ve İzzet Ak’ın (39) yoğun bakımdaki tedavileri 3 aydır devam ediyor. Remzi Taşkömür (42), yoğun bakımdan çıkarken, ağır yanıklarla haftalarca yoğun bakımda tedavi gören Erol Bulduk (39) da birkaç hafta önce normal servise alındı. Bir gün dahi hastaneden ayrılmayan ailesi ise 3 aydır umut nöbeti tutuyor. Diğer madenci aileleriyle beraber hastanede yaşayan en küçük misafir ise Erol Bulduk’un oğlu Beytullah.

YAZMAYI ÖĞRENDİĞİ İLK KELİME

Beytullah, anaokuluna bile hastane sınıfında başladı, yazmayı ilk öğrendiği kelime ise ‘Baba’ oldu. Personelin de el üstünde tuttuğu ve mümkün olduğunca normal bir hayat sürmesi için çaba sarf ettiği küçük çocuk, hastane yönetimi tarafından kendileri için ayrılan süit odalarda ailesiyle beraber kalıyor, personelle birlikte yemeğe iniyor, hastane içindeki etkinlik alanlarında vakit geçiriyor, hastane sınıfındaki derslere katılıyor, uzaktan da olsa babasını ziyaret ediyor.

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‘PARMAKLARINDAN TANIYABİLDİ’

Erol Bulduk’un annesi Müzeyyen Bulduk, “İlk gün öldü diye haber geldi. Daha sonra İstanbul’a gittik. Eşi dahi teşhis etmekte zorlandı, ayak parmaklarından tanıyabildi. Bütün vücudu yanmıştı, çizmeleri ayaklarını korumuş. Yüzü benzemiyor, kulaklarından da anlayamamış. Ayak parmaklarına bakmış, parmaklarından tanıyabilmiş. Beytullah bizim moralimiz. Hadi babaanne gidiyoruz deyip elimden tutup götürüyor. Zor günler geçirdik ama çok şükür şimdi buralardayız” dedi.

‘BABAMI İYİLEŞTİR’

hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Madenci yakınlarımız uzun zamandır bizimle birlikte. Bütün ihtiyaçlarını hastanede karşılamaya çalışıyoruz. Beytullah ise burada bizim en küçük misafirimiz. Burada bütün misafirlerimiz arasında en hassas davrandığımız o. Benden bir şey ister misin dediğimde, ‘Babamı iyileştir’ demişti. Babasıyla da kavuştukları o an, herhalde mesleki anlamda bizleri en çok etkileyen anlardan biri oldu” dedi.