×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Umut ‘altın’ sözünü tuttu

Güncelleme Tarihi:

#Umut Ünlü#Yüzme#Paris Paralimpik Olimpiyatları
Umut ‘altın’ sözünü tuttu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:00

Umut Ünlü, 2000 yılında Van’da inşaat işçisi Turan ve ev kadını Şahiste Ünlü’nün ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğduğunda elleri ve ayakları karnına yapışıktı. Çocukluğu ameliyatlarla geçti. Bacakları ampute edildi, elleri ayrıldı. Özel durumu nedeniyle sıkıntılı bir çocukluk geçiren Umut’un hayatı 3 yıl önce yüzme sporuyla tanışmasıyla birlikte değişti.

Haberin Devamı

Yüzmeyi hiç bilmezken başladığı sporda kendisine madalya hedefini ilk günden koymuş, hayallerini ‘en iyisi olacağım’ diyerek Hürriyet’e anlatmıştı. Her gün akülü sandalyesiyle Esenyurt’taki evinden çıkıp toplu taşımayla Tozkoparan’daki havuza gidip gelmek için 4 saatini yollarda geçiren ve şimdi altın madalya hedefine ulaşan Umut, önce nisanda Portekiz’de düzenlenecek Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Ardından 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları’nda ülkemize erkeklerde ilk madalyayı getirmek için yarışacak.

KENDİMİ MAHCUP HİSSEDİYORDUM

Manchester’daki son turnuvadan madalyasız dönen Umut, orada yaşadığı hayal kırıklığının hırsa dönüştüğünü ve daha ülkeye dönüş yolundayken antrenörü Duran Arslan’a ilk yarışta madalya sözü verdiğini hatırlattı. Umut, Mısır’da elde ettiği başarıyla ilgili şöyle konuştu: “Manchester’da yaşadığım hayal kırıklığından sonra kendimi insanlardan soyutladım. Sosyal hayatımı sıfıra indirdim. İnsanların yüzüne bakmaya utanıyordum çünkü ailem dahil herkes madalya bekliyordu. Ben de başta hocam ve aileme karşı olmak üzere kendimi mahcup hissediyordum. Şimdi ise madalya kazanmak kadar sözümü tutmuş olmak da beni gururlandırdı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Umut Ünlü#Yüzme#Paris Paralimpik Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!