Umut ‘altın’ sözünü tuttu

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Yüzmeyi hiç bilmezken başladığı sporda kendisine madalya hedefini ilk günden koymuş, hayallerini ‘en iyisi olacağım’ diyerek Hürriyet’e anlatmıştı. Her gün akülü sandalyesiyle Esenyurt’taki evinden çıkıp toplu taşımayla Tozkoparan’daki havuza gidip gelmek için 4 saatini yollarda geçiren ve şimdi altın madalya hedefine ulaşan Umut, önce nisanda Portekiz’de düzenlenecek Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Ardından 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları’nda ülkemize erkeklerde ilk madalyayı getirmek için yarışacak.

KENDİMİ MAHCUP HİSSEDİYORDUM

Manchester’daki son turnuvadan madalyasız dönen Umut, orada yaşadığı hayal kırıklığının hırsa dönüştüğünü ve daha ülkeye dönüş yolundayken antrenörü Duran Arslan’a ilk yarışta madalya sözü verdiğini hatırlattı. Umut, Mısır’da elde ettiği başarıyla ilgili şöyle konuştu: “Manchester’da yaşadığım hayal kırıklığından sonra kendimi insanlardan soyutladım. Sosyal hayatımı sıfıra indirdim. İnsanların yüzüne bakmaya utanıyordum çünkü ailem dahil herkes madalya bekliyordu. Ben de başta hocam ve aileme karşı olmak üzere kendimi mahcup hissediyordum. Şimdi ise madalya kazanmak kadar sözümü tutmuş olmak da beni gururlandırdı.”