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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Umreden döndü, Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı

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Umreden döndü, Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı
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Sakarya'da umreden dönen ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı.

Sapanca ilçesinde umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hasta, Corona Virüs şüphesiyle tedaviye alındı.

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