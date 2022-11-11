Umrede rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

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Umre yapmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da zatürre teşhisi koyulan ve solunum yetmezliği nedeniyle Mekke'de tedavi altına alınan G.Ö.ile beyin kanaması geçiren Z.A., tedavileri yapılmak üzere akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi. Hastaları taşıyan ambulans uçak saat 23:00da İstanbul Atatürk Havalimanına indi. Hastalardan solunum yetmezliği yaşayan G.Ö Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine, beyin kanaması geçiren Z. A. ise Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans ile nakledildi.



Ambulans uçakta görevli olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Güven Kırımlı, "Bugün iki hastamız için Cidde'ye gittik Sağlık Bakanlığımızın bize tahsis ettiği görev doğrultusunda. Hastalarımızdan biri 50 yaşında kuş gribine bağlı solunum yetmezliği ve zatürre tablosu nedeniyle solunum cihazına bağlı bir hastaydı. İlk hastamız olarak onu aldık, Çam ve Sakura hastanesine teslim edilmek üzere yola çıkardık. Diğer hastamız da 58 yaşında bir bayan hastamız o da baş ağrısı şikayetiyle Cidde'ye gidiyor ve beyin kanaması olduğu saptanıyor. Birkaç müdahaleden sonra genel durumu iyi ama ileri tedavilerinin tamamlanması amacıyla ülkemize getirildi. Onu da Sadi Konuk hastanesine gönderilmek üzere ambulanstaki arkadaşlarımıza teslim ettik. İlk hastamız solunum cihazına bağlı durumu kritik, diğer hastamız hastalığın riskli dönemini atlatmış artık fizik tedavi ön planda" diye konuştu.