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Umre vurgununa gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Umre#Adliye
Umre vurgununa gözaltı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

2 bin 700 dolar alıp kaçan H.K. yakalandı.

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İstanbul’da umre ziyaretine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, ödeme yapmalarına rağmen ziyareti gerçekleştiremediklerini ve dolandırıldıklarını söyleyerek savcılığa başvurdu. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri iddialarla ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, H.K.’nin (29) bir internet sitesi kurduğu, bu site üzerinden verdiği ilanla umre başvurularını aldığı, 2 bin 700 dolar parayı aldıktan sonra da ortadan kaybolduğu belirlendi. H.K.’nin bir kişiyi de ortaklık vaadiyle 21 milyon 208 bin lira dolandırdığı saptandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan tespitlerin ardından Bağcılar’da düzenlenen operasyonda H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan H.K. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Umre#Adliye

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