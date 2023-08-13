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Ümraniye'deki asker eğlencesinde tüneli kapatanlara ceza yağdı

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#Eğlence#Asker#Ceza
Ümraniyedeki asker eğlencesinde tüneli kapatanlara ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 13:47

Ümraniye Dudullu'da asker eğlencesi yapmak için konvoy oluşturan bir grup Necip Fazıl Tünelini trafiğe kapattı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sonrası emniyet ekipleri sürücülerle ilgili çalışma başlattı. Taşıt güvenliğini tehlikeye atan sürücüler yakalandı. Emniyete götürülen sürücülere para cezası kesildi. 

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Olay, 11 Ağustos Cuma günü Ümraniye Dudullu'da bulunan Necip Fazıl Tüneli'nde meydana geldi. Asker eğlencesi yapmak için konvoy oluşturan M.C., E.C., S.K., E.E.,I.Ç. ve M.K. isimli kişiler tüneli kapattı. Araçları tünel içinde park ederek uzun süre kornaya basan, vatandaşların ve araçların güvenliğini hiçe sayan kişilerle ilgili polis çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 6 kişi Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. 

7 BİN 848 TL CEZA KESİLDİ

Sürücüler hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Diğer araçların ilerleyişini engelleyecek sekilde araç sürmek' maddesinden 436 lira, 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak sekilde araç kullanmak' maddsinden 436 lira ve 'Tünel içerisinde duraklamak' maddesinden de 436 lira olmak üzere kişibaşı bin 308 lira, toplamda 7 bin 848 lira cezai işlem uygulandı.Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Eğlence#Asker#Ceza

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