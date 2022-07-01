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Ümraniye’de taksi durağını birbirine kattı: Çay döktü, kafa attı

#Ümraniye#Otobüs Terminali#Taksi

Ümraniye’de bulunan bir terminaldeki taksi durağına gelen kadın taksi olmadığı gerekçesiyle durak çalışanlarına saldırdı. Yaşanan olayda kadının, durak çalışanı şoföre sıcak çay dökerek kafa attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Geçtiğimiz hafta Ümraniye’de bulunan bir otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından İstanbul’a gelen kadın şahıs, terminal içerisinde bulunan taksi durağına gelerek taksiye binmek istedi. O esnada durakta taksi bulunmadığı cevabını alan kadın, durak personeline saldırmaya başladı. Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın şahıs, ardından bir başka durak personeline ise kafa attı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan kadının geldiği otobüs içerisindeki yolcularla da kavga ettiği iddia edildi.

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#Ümraniye#Otobüs Terminali#Taksi

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