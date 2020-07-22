Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İSKİ’den açıklama

İstanbul Ümraniye'de isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İSKİ Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, su kesintisinin, isale hattında yapılması gereken zorunlu deplase çalışması sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi.



İSKİ’den yapılan yazılı su kesintisi paylaşımında, “İsale hattında yapılması gereken zorunlu deplase çalışması sebebiyle 21 Temmuz 2020 Salı saat 10.00 ile 22 Temmuz 2020 Çarşamba 01.00 saatleri arasında Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Aşağı Dudullu, Çakmak, Tepeüstü, Altınşehir, Yukarı Dudullu, Mehmet Akif, Şerifali, Çamlık, Necip Fazıl, Esenşehir, Tatlısu ve Esenkent Mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır” denildi.