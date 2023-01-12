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Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

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#Ümraniye#İETT Otobüsü#Kaza
Ümraniyede İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 04:47

Ümraniye'de kontrolden çıkan araç ile İETT otobüsü çarpıştı, kaza neticesinde 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen 16 BLC 20 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken kazada araç sürücüsü ve İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı.

Ümraniyede İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Durumu çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazaya karışan otomobil ve otobüsün caddeden kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

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#Ümraniye#İETT Otobüsü#Kaza

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