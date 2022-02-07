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Ümraniye’de gelin arabasındaki aşı yazısı dikkat çekti

#Istanbul#Ümraniye#Gelin Arabası
Ümraniye’de gelin arabasındaki aşı yazısı dikkat çekti

İstanbul Ümraniye’de gelin arabasına yazılan yazı dikkat çekti. Evlenen çift gelin arabasının arka camına “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazdırdı.

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Koronavirüs salgını döneminde, evlenen bir çift Ümraniye’de düğün konvoyunda gelin arabasının arkasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı yerine koronavirüs aşılarına dikkat çeken bir yazı yazdı. Aşılamanın tüm hızıyla devam ettiği İstanbul’da evlenen çift, gelin arabası yazısında Türkiye’de kullanılan koronavirüs aşılarından Sinovac ile Biontech’e yer verdi. Evlenen çift gelin arabasının arka camına “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazdırdı. Gelin arabasına yazdırılan yazı görenleri gülümsetti.

Ümraniye’de gelin arabasındaki aşı yazısı dikkat çekti

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