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Ümraniye'de eşi ve kızlarını katletmişti! Cani Suat Güney'den şaşkına çeviren savunma: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

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#İSTANBUL#Ümraniye#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 10:22

İstanbul Ümraniye'de, Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney'in yeni ifadesine ulaşıldı. Katil zanlısı Suat Güney hakimlik ifadesinde, " İfademi aynen tekrar ederim. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" şeklinde konuştu.

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Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan sitede 23 Şubat Cuma günü meydana gelen olayda, iş insanı Suat Güney, önce kızları Zeliha Güney (30) ve Miney Güney'i (31) daha sonra da dini nikahla yaşadığı Yasemin Ünlü'yü tabancayla öldürdü. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada; güvenlik kameraları takip edilerek, kaçan Suat Güney'in bir süre sonra otomobilini bıraktığı ve yanına otomobille gelen başka biriyle kaçışını sürdürdüğü belirlendi.

Ümraniyede eşi ve kızlarını katletmişti Cani Suat Güneyden şaşkına çeviren savunma: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

Otomobili, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip eden ekipler, şüphelinin Kartal Karlık Mahallesi Soğanlık Caddesi'nde bir kickboks salonuna gittiğini belirledi. Belirlenen adrese yapılan operasyonla şüpheli Suat Güney gözaltına alındı. Suat Güney'in üzerinde yapılan aramada 3 tabanca, 6 şarjör içinde çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Şüpheli Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Şubat Cumartesi günü Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Ümraniyede eşi ve kızlarını katletmişti Cani Suat Güneyden şaşkına çeviren savunma: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

"UZAYLI ALÇAKLARIN PEŞİNE NEDEN DÜŞÜLMÜYOR"

Şüpheli Suat Güney hakimlikteki ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı daha önce ayrıntılı ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi.

Ümraniyede eşi ve kızlarını katletmişti Cani Suat Güneyden şaşkına çeviren savunma: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor

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#İSTANBUL#Ümraniye#Cinayet

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