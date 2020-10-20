Ümraniye’de bankamatikte bulduğu 9 bin lirayı polise teslim etti

Elmalıkent Mahallesi’nde cuma günü saat 14.00 sıralarında Mehmet Ali Fırat (24), hastane bahçesinde bulunan bankamatikten para çekmek istedi. Fırat, bankamatikte bir kartın takılı olduğunu ve işleme devam edildiğini fark etti. Fırat işlemi iptal etmek için tuşlara bastığında bankamatik 9 bin 800 lira para ve kartı verdi. Etrafta kimseyi göremeyen Fırat, para ve kartı alıp hastane polisine verdi. Banka yetkilileriyle iletişime geçen polis, paranın sahibi olduğu belirlenen Abdülkerim Gül (60)’e parayı teslim etti.

"PARAYI HASTANE POLİSİNE TESLİM ETTİM"

Bankamatikteki parayı polise teslim eden Mehmet Ali Fırat, "Bankamatik ATM’ye geldiğim sırada paranın içeride olduğunu gördüm. Ama işlem sırasında ’devam’ tuşuna basılmadığını gördüm. ’İşlemden vazgeç’ tuşuna bastım. İlk önce parayı, sonra da kartı verdi. O anda birkaç dakika etrafa bakındım. Gelen giden kimse olmadı. Ben de parayı alıp hastane polisine giderek durumu anlattım. Parayı hastane polisine teslim ettim. Bulduğum parayı polisler saydığında 9 bin 800 liralık bir para olduğu çıktı. Paranın sahibi telefonla aranarak hastane polisine gelmesi istendi" dedi.

"BİR ANLIK DALGINLIĞIMA GELDİ"

Hastanenin bahçesindeki ATM’den para yatırdığı sırada unutan Abdülkerim Gül ise "Bankamatiğe para yatırırken burada parayı unuttum. Bir anlık dalgınlığıma geldi. Buradan ayrıldıktan sonra bankayı aradım durumu bildirdim. Bir süre sonra beni emniyetten aradılar. Emniyette sistem üzerinden parayı bulmuşlar. Mehmet Ali Fırat arkadaşımız bulmuş. Daha sonra hastane polise gittik paramızı teslim aldık. Kendisine teşekkür ederim" dedi.