×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ümraniye'de 28 kadına kapkaç yapan şüpheliyi parmağındaki dövme yakalattı

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniye#Kapkaç#Dövme
Ümraniyede 28 kadına kapkaç yapan şüpheliyi parmağındaki dövme yakalattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 10:25

Ümraniye'de 187 saatlik güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, 28 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheliyi parmağındaki dövmeden tespit etti. Dövmeden yola çıkan ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Haberin Devamı

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan kapkaç olaylarının ardından çalışma başlattı. Cadde ve sokakta yüyüren kadınları hedef alan kaçkaççılar güvenlik kameralarına da yansıdı. 187 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye inceleyen ekipler, 28 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli kişinin parmağındaki dövmeyi farketti. Dövmeden yola çıkan ekipler, kapkaç şüphelisinin 27 yaşındaki İlker K. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla evinde yakalanan İlker K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümraniye#Kapkaç#Dövme

BAKMADAN GEÇME!

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok! ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

#Sahte İçki
20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık