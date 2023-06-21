Ümraniye'de 28 kadına kapkaç yapan şüpheliyi parmağındaki dövme yakalattı

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Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan kapkaç olaylarının ardından çalışma başlattı. Cadde ve sokakta yüyüren kadınları hedef alan kaçkaççılar güvenlik kameralarına da yansıdı. 187 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye inceleyen ekipler, 28 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli kişinin parmağındaki dövmeyi farketti. Dövmeden yola çıkan ekipler, kapkaç şüphelisinin 27 yaşındaki İlker K. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla evinde yakalanan İlker K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.