Ümraniye Tapu Müdürlüğü önünde polis denetim yaptı

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte ev alım satımlarında artış yaşandı. Tapu müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri ise, bu noktalarda güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, Ümraniye Tapu Müdürlüğü önünde şüpheli buldukları kişileri kimlik kontrolünden geçirerek olası hırsızlık ve gasp olaylarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Öte yandan, çevrede bulunan kafelere giren polisler, burada da vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Ayrıca tapu dairesinin çevresinden geçen şüpheli araçlar da durdurularak arandı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Ekipler, müdürlük binası önünde sıra bekleyen vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarıları yaptı.