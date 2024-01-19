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Ümraniye Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde yangın

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#Yangın#Ümraniye Sanayi Sitesi#Duman
Ümraniye Sanayi Sitesindeki iş yerinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 08:08

Ümraniye Sanayi Sitesi'nde mobilya imalatı yapan bir iş yerinde çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

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Yangın, saat 06.00 sıralarında Dudullu Mahallesi KEYAP Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. Mobilya imalatı yapan 2 katlı bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında içeride mahsur kalan 1 işçi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan işçiyi dumanların arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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#Yangın#Ümraniye Sanayi Sitesi#Duman

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