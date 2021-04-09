Ümraniye Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Ümraniye'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
Her ülkenin, her ilin, her ilçenin ve her mahallenin kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Posta kodları kısa bir şekilde adres tarif etme de en kolay ve düzgün yöntemdir. Ümraniye posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Ümraniye'nin ve mahallelerinin posta kodları nedir? Sizler için bu bilgileri derledik.
Türkiye'nin posta kodu 5 haneli şekilde rakamlardan oluşmaktadır. İçlerinde herhangi bir harf veya sembol bulunmamaktadır.
Ümraniye Posta Kodu Kaçtır?
Ümraniye İstanbul'un içerisinde bulunan bir ilçesidir. Anadolu Yakasında bulunmaktadır. İstanbul'un en sakin ilçelerinden biridir. Diğer ilçelere göre daha sessiz bir ilçedir. Ancak alışveriş adına gezilecek gidilecek yeri çoktur. Ümraniye ilçesinin kendisine ait bir posta kodu vardır ve bu posta kodu 34773'tür.
İstanbul'un İlçesi Ümraniye'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları
Ümraniye İstanbul'da yer alan ve 34773 numaralı posta koduna sahip bir ilçedir. Bu ilçenin bünyesinde mahalleleri bulunmaktadır. Her mahallenin kendisine ait bir posta kodu vardır. Bu posta kodları şu şekildedir:
Ademyavuz Mahallesi: 34773
Aşağıdudullu Mahallesi: 34773
Huzur Mahallesi: 34773
Necipfazıl Mahallesi: 34773
Parseller Mahallesi: 34773
Armağanevler Mahallesi: 34760
Atakent Mahallesi: 34760
Site Mahallesi: 34760
Atatürk Mahallesi: 34764
Elmalıkent Mahallesi: 34764
Tantavi Mahallesi: 34764
Çakmak Mahallesi: 34774
Çamlık Mahallesi: 34774
Mehmetakif Mahallesi: 34774
Tatlısu Mahallesi: 34774
Esenkent Mahallesi: 34776
Esenşehir Mahallesi: 34776
Madenler Mahallesi: 34776
Cemilmeriç Mahallesi: 34771
Fatihsultanmehmet Mahallesi: 34771
Ihlamurkuyu Mahallesi: 34771
Tepeüstü Mahallesi: 34771
İnkılap Mahallesi: 34768
Saray Mahallesi: 34768
Yamanevler Mahallesi: 34768
Dumlupınar Mahallesi: 34766
Hekimbaşı Mahallesi: 34766
Kazımkarabekir Mahallesi: 34766
Topağacı Mahallesi: 34766
Esenevler Mahallesi: 34762
İstiklal Mahallesi: 34762
Namıkkemal Mahallesi: 34762
Altınşehir Mahallesi: 34775
Şerifali Mahallesi: 34775
Yukarıdudullu Mahallesi: 34775
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