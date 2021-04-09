Ümraniye Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Ümraniye'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Türkiye'nin posta kodu 5 haneli şekilde rakamlardan oluşmaktadır. İçlerinde herhangi bir harf veya sembol bulunmamaktadır.

Ümraniye Posta Kodu Kaçtır?

Ümraniye İstanbul'un içerisinde bulunan bir ilçesidir. Anadolu Yakasında bulunmaktadır. İstanbul'un en sakin ilçelerinden biridir. Diğer ilçelere göre daha sessiz bir ilçedir. Ancak alışveriş adına gezilecek gidilecek yeri çoktur. Ümraniye ilçesinin kendisine ait bir posta kodu vardır ve bu posta kodu 34773'tür.

İstanbul'un İlçesi Ümraniye'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları

Ümraniye İstanbul'da yer alan ve 34773 numaralı posta koduna sahip bir ilçedir. Bu ilçenin bünyesinde mahalleleri bulunmaktadır. Her mahallenin kendisine ait bir posta kodu vardır. Bu posta kodları şu şekildedir:

Ademyavuz Mahallesi: 34773

Aşağıdudullu Mahallesi: 34773

Huzur Mahallesi: 34773

Necipfazıl Mahallesi: 34773

Parseller Mahallesi: 34773

Armağanevler Mahallesi: 34760

Atakent Mahallesi: 34760

Site Mahallesi: 34760

Atatürk Mahallesi: 34764

Elmalıkent Mahallesi: 34764

Tantavi Mahallesi: 34764

Çakmak Mahallesi: 34774

Çamlık Mahallesi: 34774

Mehmetakif Mahallesi: 34774

Tatlısu Mahallesi: 34774

Esenkent Mahallesi: 34776

Esenşehir Mahallesi: 34776

Madenler Mahallesi: 34776

Cemilmeriç Mahallesi: 34771

Fatihsultanmehmet Mahallesi: 34771

Ihlamurkuyu Mahallesi: 34771

Tepeüstü Mahallesi: 34771

İnkılap Mahallesi: 34768

Saray Mahallesi: 34768

Yamanevler Mahallesi: 34768

Dumlupınar Mahallesi: 34766

Hekimbaşı Mahallesi: 34766

Kazımkarabekir Mahallesi: 34766

Topağacı Mahallesi: 34766

Esenevler Mahallesi: 34762

İstiklal Mahallesi: 34762

Namıkkemal Mahallesi: 34762

Altınşehir Mahallesi: 34775

Şerifali Mahallesi: 34775

Yukarıdudullu Mahallesi: 34775

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