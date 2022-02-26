Ümitcan’a ilk ceza

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 Haziran 2021 günü Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen’in bornoz kuşağıyla tavana asılı cesedi bulunmuştu. Esen ölümünden önce, 17 Nisan 2021’de evine zorla girdiği iddiasıyla erkek arkadaşı Ümitcan Uygun ve arkadaşı Enes Ö., hakkında şikâyetçi olmuştu. Şikâyet üzerine Ümitcan Uygun 17 Nisan tarihinde gözaltına alınmış, 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Savcılık Ümitcan Uygun hakkında, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve ‘tehdit’ suçlarından, arkadaşı Enes Ö. hakkında ise “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan, Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Aleyna Çakır’ın darp edildikten sonra görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Sanık Ümitcan Uygun’a toplamda 4 yıl 10 ay hapis cezası verirken, arkadaşı Enes Ö.’ye ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.