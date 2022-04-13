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Ümitcan Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Ümitcan Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında

Ümitcan uygun, Esra Hankulu'nun ölümünün ardından yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Ümitcan Uygun kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte adı esrarengiz cinayetlerle anılan Ümitcan Uygun'un hayatıyla ilgili bilinenler..

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Aleyna Çakır'ın baygın fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme gelen ve hakkında pek çok iddia bulunan Ümit Can Uygun, ailenin ikinci çocuğu. İki kardeşten biri olan 22 yaşındaki Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylü. Annesi Gülay Uygun çocuk eğitmeni, babası Durak Uygun ise ticaretle ilgileniyor. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.

Ümitcan Uygun, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları çok konuşulan Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.

Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

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Ümitcan Uygun, Esra Hankulu cinayetinin ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

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