Ümit Özdağ: Gerekirse zorla tüm sığınmacıları vatanlarına yollayacağız

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Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile seçim çalışmalarında bulunmak için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. Partililerce karşılanan Özdağ, esnaf ziyaretinde bulundu. Burada gazetecilere konuşan Özdağ, "Zafer Partisi ve Ata İttifakı olarak seçim maratonu içerisindeyiz. 14 Mayıs'a kadar, Türkiye'nin her yerini, ben de Sinan Oğan Bey ve Vecdet Öz de gezecek.

Türk halkından Ata İttifakı'na destek isteyeceğiz. Neden Ata İttifakı'na destek isteyeceğiz? Birinci neden; Ata İttifakı, 'Ne mutlu Türküm diyene' diyebilen tek ittifak. Ne Millet İttifakı ne de Cumhur İttifakı bunu diyemiyor. Çünkü zaten Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti ve HÜDA PAR, 'Ne mutlu Türküm diyene' demeye karşı. Millet İttifakı'nın içinde de DEVA, Gelecek, Saadet, 'Ne mutlu Türküm diyene' demeyen ve dedirtmeyen partiler. Ama Zafer Partisi ve Adalet Partisi, 'Ne mutlu Türküm diyene' demeyi şiar edinmiş partiler ve Ata İttifakı da öyle" dedi.

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'GENÇLİĞİN PARTİSİ OLMAK DURUMUNDAYIZ'

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında sığınmacılar ve ekonomik kriz olduğunu ifade eden Özdağ, "Sığınmacılar gitmeden Türkiye'nin ekonomik krizi aşması mümkün değil. Üstelik nüfusları çok hızlı artıyor. Bizim dışımızda hiçbir ittifakın sığınmacıları vatanlarına yollamaya niyeti yok. 'Gönüllü giderlerse giderler' diyorlar. Diyoruz ki; yılda 10 milyar dolar para harcıyoruz, nüfusları hızla artıyor. Ekonomik krizi aşmamız mümkün olmadığı gibi kalırlarsa; Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi iç savaşa sürüklenir. Onun için gerekirse zorla tüm sığınmacıları vatanlarına yollayacağız. Zafer Partisi olarak, gençliğin partisi olmak durumundayız. Gençlerin haklarını savunuyor ve genç kadrolara önemli görevler veriyoruz. Partimizde milletvekili adaylarının birçoğu 25 yaşın altında. Birçoğu 30 yaşın altında. Türkiye'nin geleceğini öngören kadrolar ile mücadele ediyoruz ve edeceğiz" diye konuştu.

Çerkezköy'e geçecek olan Özdağ, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ilçelerinin ardından Edirne'ye gidecek.