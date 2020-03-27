Ulus kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Ulus kelimesinin anlamı şu şekilde belirtilmiştir.

- Genellikle aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, duygu, ülkü birliği bulunan insan topluluğu.

- Ahali, halk, topluluk.

Ulus Eş Anlamlısı

Anlamları aynı fakat yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler aynı anlam barındırdığı için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Bu kelimelerden birisi de ulus kelimesidir. Ulus kelimesinin eş anlamlısı millettir.

Ulus Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimesinin diğer bir adı da anlamdaş veya yakın anlamdır. Ulus kelimesinin eş anlamlı kelimesi, anlamdaşı veya yakın anlamı millet kelimesidir. Cümle içerisinde ulus kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için millet kelimesi de kullanılabilir.