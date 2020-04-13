Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada

Koronavirüs salgını nedeniyle halk, evinde kalmaya özen gösterirken, Bursa’da yaban ve sokak hayvanları da unutulmadı. Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının beslenmesi için çeşitli noktalara et ve ekmeklerden oluşan yiyecekleri bırakıyor. Aynı zamanda yem noktasına yerleştirilen kamera ile ayı ve tilkilerin beslenme anları kaydediliyor. Görevliler tarafından milli park içindeki sokak hayvanları da besleniyor.