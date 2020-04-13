MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada
GeriGündem Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada
Abone Olgoogle-news

BURSA'da, Uludağ Milli Park Müdürlüğü'nce milli park içinde yaban hayvanları besleniyor. Ayı ve tilkilerin beslenme anları görüntülenirken, bölgede sokak hayvanları da unutulmuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle halk, evinde kalmaya özen gösterirken, Bursa’da yaban ve sokak hayvanları da unutulmadı. Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının beslenmesi için çeşitli noktalara et ve ekmeklerden oluşan yiyecekleri bırakıyor. Aynı zamanda yem noktasına yerleştirilen kamera ile ayı ve tilkilerin beslenme anları kaydediliyor. Görevliler tarafından milli park içindeki sokak hayvanları da besleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle