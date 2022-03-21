Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi buldu, tatilciler tünel gibi yollardan geçiyor

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Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Uludağ’daki Sarıalan, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor. Bu yıl aşırı yağan kar yağışı sebebiyle Uludağ’da kar kalınlığı 2 metreyi bulunca, orman köşkleri de kar altında kaldı.

KAR TÜNELLERİNDEN GEÇEREK ULAŞIYORLAR

Tatilciler, köşklere tüneli andıran yollardan geçerek ulaşıyor. Camlarını açtığında karşılarında dev kar kütlelerini gören yerli ve yabancı tatilciler, masalsı bir tatil imkanı sunan köşklere hayran kaldı. İşletme çalışanları ise ellerinde küreklerle köşklerin girişlerini açmak için mücadele veriyor.

Gözden Kaçmasın Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi bulunca köşkler kar altında kaldı Haberin Tüm Görselleri

Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu ifade eden işletme müdürü Eray Özenoğlu, "Uludağ’da şu an kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Yağan yoğun kar yağışı sezonun uzamasına katkı sağladı. Köşklerin yolları kar yağdıkça kapanıyor. Bizde bu yolları sürekli açmak için mücadele veriyoruz. Kar kalınlığının 2 metreyi bulması evlerin camlarının kapanmasına sebep oldu. Misafirler buraya kar görmek için geliyor. Bu kadar yoğun karı görmek onları mutlu ediyor" dedi.

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