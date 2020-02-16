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Semih ŞAHİN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2020 - 15:23,Son Güncelleme:/

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu! Adım atacak yer yok

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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu! Adım atacak yer yok

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 162 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ile yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.

Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 162 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı ise en yüksek 9 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Uludağ'da hava sıcaklığının ve kar kalınlığının artmasıyla birlikte otellerdeki rezervasyonlarda artış gözlendi. Bazı otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.

Uludağda hafta sonu yoğunluğu Adım atacak yer yok

 

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