Uludağ'a beklenen kar yağdı, kısıtlama nedeniyle pistler boş kaldı

Uludağ'a dün akşam saatlerinde beklenen kar yağdı. Yağışla birlikte Uludağ'ın zirvesi ve oteller bölgesi beyaza büründü. Pistlerdeki kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe günü saat 21.00'de başlayan, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, oteller bölgesindeki pistler boş kaldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da en yüksek hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.