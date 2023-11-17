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Uludağ ve Kartalkaya’ya ilk kar düştü

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#Uludağ#Kartalkaya#Kar Yağışı
Uludağ ve Kartalkaya’ya ilk kar düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

KIŞ turizminin en önemli merkezleri olan Uludağ’a ve Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da mevsimin ilk yoğun kar yağışı, 19 Kasım Pazar günü bekleniyor.

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Meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Hava sıcaklığının pazar günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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Bolu’da da hava sıcaklığının düşmesi ile kentin yüksek kesimlerindeki yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düştü. Burada etkili olan yağmur, kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Kartalkaya’da, kayak pistleri ve yeşil alanlar karla kaplandı.

Uludağ ve Kartalkaya’ya ilk kar düştü

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#Uludağ#Kartalkaya#Kar Yağışı

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