Uludağ ve Kartalkaya’ya ilk kar düştü

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Meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Hava sıcaklığının pazar günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

BEYAZ ÖRTÜ KAPLADI

Bolu’da da hava sıcaklığının düşmesi ile kentin yüksek kesimlerindeki yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düştü. Burada etkili olan yağmur, kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Kartalkaya’da, kayak pistleri ve yeşil alanlar karla kaplandı.