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ÃœlkÃ¼ ocaklarÄ± Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum'a destek iÃ§in Pendik'te 'Genelden Yerele Birlik Ãœlkede YÃ¶netimde Dirlik' adlÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. ToplantÄ±da konuÅŸan ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Alparslan DoÄŸan, "Lider Ã¼lke TÃ¼rkiye Ã¼lkÃ¼sÃ¼yle ilerlediÄŸimiz bu yolda 2024 mahalli idareler seÃ§imleri elzem bir mihenk taÅŸÄ±, tarihi bir fÄ±rsat olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zde durmaktadÄ±r. BilindiÄŸi Ã¼zere 7 Ocak 2024 Pazar gÃ¼nÃ¼ SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Cumhur Ä°ttifakÄ± Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ±mÄ±zÄ±n SayÄ±n Murat Kurum olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ±mÄ±z SayÄ±n Murat Kurum'un kazanmasÄ± iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸarak bilge liderimiz SayÄ±n Devlet BahÃ§eli Beyefendinin iÅŸaret ettiÄŸi doÄŸrultuda, Ä°stanbul'umuzu bu zilletten kurtarÄ±p muradÄ±na erdireceÄŸiz. Liderimiz SayÄ±n Devlet BahÃ§eli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi Ä°stanbul fethimizin dÃ¼ÅŸmeyecek ÅŸehri BÃ¼yÃ¼k Hakan'Ä±mÄ±z Fatih'in dev emanetidir. Ä°nsanÄ± yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n ÅŸiarÄ±yla hareket eden Cumhur Ä°ttifakÄ± belediyeciliÄŸi Ä°stanbul'u zilletten kurtaracak, milletimizin sorunlarÄ±na Ã§are olacaktÄ±r. Mevcut Ä°BB yÃ¶netiminin umursamaz, sorumsuz, ikbal dÃ¼ÅŸkÃ¼nÃ¼ tavrÄ± TÃ¼rk genÃ§liÄŸinin yÄ±llarÄ±nÄ± Ã§almaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmamaktadÄ±r. SayÄ±n Murat Kurum ve Cumhur Ä°ttifakÄ± belediyeciliÄŸiyle TÃ¼rk genÃ§liÄŸi hak ettiÄŸi hizmet ve anlayÄ±ÅŸa kavuÅŸacaktÄ±r. UlaÅŸÄ±mda Ã§Ã¶zÃ¼lmeyen aksaklÄ±klarÄ±n Ã§aresi SayÄ±n Murat Kurum'dur. Belediye hizmetlerinin her yerinden dÃ¶kÃ¼len iÅŸ bilmezlik ve liyakatsizliÄŸin Ã§aresi SayÄ±n Murat Kurum'dur. Zillet cephesinin sebep olduÄŸu biriken daÄŸ gibi sorunlarÄ±n Ã§aresi SayÄ±n Murat Kurum'dur. TÃ¼rk milletinin gÃ¶z bebeÄŸi Ä°stanbul'u terÃ¶r ortaklarÄ±na hesap alanÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara cevap SayÄ±n Murat Kurum'dur. Ä°stanbul'da Cumhur Ä°ttifakÄ± belediyeciliÄŸi ikbal deÄŸil, hizmet iÃ§in TÃ¼rk genÃ§liÄŸini hak ettiÄŸi refahÄ± saÄŸlayacak, ayÄ±rmadan, ayrÄ±ÅŸtÄ±rmadan, Ä°stanbul iÃ§in canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r" dedi.Â

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"YEREL SEÃ‡Ä°MLERDE CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI DÄ°YEN TÃœRK GENÃ‡LÄ°ÄžÄ° YERELDE DE CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI DÄ°YECEKTÄ°R"

ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet YiÄŸit YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, "ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± olarak liderimiz SayÄ±n Devlet BahÃ§eli Beyefendi'nin emrinde TÃ¼rk genÃ§liÄŸi iÃ§in, aziz milletimiz iÃ§in hizmet etmeye devam ediyoruz. 2023 yÄ±lÄ± MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lan genel seÃ§imlerde oy kullanan yaklaÅŸÄ±k 6 buÃ§uk milyon TÃ¼rk gencinin bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu, Cumhur Ä°ttifakÄ±'na teveccÃ¼h gÃ¶stererek TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye yÃ¼zyÄ±lÄ± hedefine ulaÅŸma noktasÄ±nda bir irade ortaya koymuÅŸtur. TÃ¼rk genÃ§liÄŸi TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle ittifak yapan tÃ¼m muasÄ±r odaklara gerekli yanÄ±tÄ± vermiÅŸtir. Biz inanÄ±yoruz ki baÅŸta Ä°stanbul ve Ankara olmak Ã¼zere tÃ¼m TÃ¼rkiye'de Cumhur Ä°ttifakÄ± yine aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶sterecek. TÃ¼rk genÃ§liÄŸi bir kez daha TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye yÃ¼zyÄ±lÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir destek verecek. Yerel seÃ§imlerde Cumhur Ä°ttifakÄ± diyen TÃ¼rk genÃ§liÄŸi yerelde de Cumhur Ä°ttifakÄ± diyerek biz buradayÄ±z diyecektir. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Cumhur Ä°ttifakÄ± adayÄ±mÄ±z sayÄ±n Murat Kurum beyi sonuna kadar desteklediÄŸimizi, Ä°stanbul'da ve TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle Cumhur Ä°ttifakÄ± Ä°stanbul adayÄ±mÄ±z olan SayÄ±n Murat Kurum Bey'e adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyor, her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle yanÄ±nda olduÄŸumuzu vurgulamak istiyorum. Liderimiz SayÄ±n Devlet BahÃ§eli beyefendinin ÅŸu sÃ¶zleriyle ifade ettiÄŸi gibi 'Gelecek TÃ¼rk milletinindir. Yeni bir TÃ¼rk asrÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdedir. GeleceÄŸin sÃ¼per gÃ¼cÃ¼ TÃ¼rkiye Cumhuriyetidir. HiÃ§bir bozguncu, hiÃ§bir devlet ve millet muhalifi milli Ã¼lkÃ¼lerimizin gerÃ§ekleÅŸmesini engelleyemeyecektir'" diye konuÅŸtu.Â